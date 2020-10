Gol amplia oferta em outubro, estima prejuízo no 3º tri

REUTERS/Sergio Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - A Gol voltou a ampliar oferta de assentos em outubro, após forte expansão de venda de bilhetes em setembro, mas estimou que deverá encerrar o terceiro trimestre com prejuízo e que continuará queimando caixa ao longo do quarto trimestre.

A companhia afirmou, em comunicado nesta sexta-feira, que ampliou a oferta no início deste mês para cerca de 400 voos diários, esperando terminar outubro com 500 voos diários, algo equivalente a 60% do que tinha um ano antes.

A empresa previu que terá consumo líquido de caixa de 2 milhões de reais por dia entre outubro e o fim de dezembro, após encerrar setembro com liquidez de aproximadamente 2,2 bilhões de reais. Incluindo outras fontes de recursos, a empresa afirma que tem cerca de 6 bilhões de reais em liquidez.

A expectativa para o resultado do terceiro trimestre é de prejuízo por ação de 3,2 reais ante perda de 1,23 por ação um ano antes. A empresa programou a divulgação do balanço do período para 30 de outubro.

Em setembro, a Gol afirmou que a receita bruta consolidada cresceu 65% sobre agosto, 474 milhões de reais. Em agosto, o valor foi de 293 milhões de reais. A empresa não divulgou o dado de julho ou do terceiro trimestre como um todo.

“Novamente, em setembro, a Gol observou crescimento saudável da demanda por viagens entre os brasileiros”, disse em comunicado a investidores o presidente da Gol, Paulo Kakinoff. “Essa tendência deve persistir daqui para frente, uma vez que as buscas e vendas de passagens da Gol continuam crescendo”, acrescentou.

A Gol estimou ainda que a margem de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) do terceiro trimestre deverá ficar entre 21% e 23% ante 31% um ano antes.

A companhia terminou o trimestre com uma alavancagem de cerca de 5 vezes, ante 2,9 vezes no terceiro trimestre de 2019, após amortizar cerca de 1 bilhão de reais em dívida no período.