Air France-KLM advierte que los nuevos confinamientos aumentarán las pérdidas

PARÍS, 30 oct (Reuters) - Air France-KLM anunció el viernes un resultado bruto de explotación negativo de 1.050 millones de euros (1.240 millones de dólares) en el tercer trimestre y advirtió de que el sector de los viajes volverá a sufrir ante el regreso de los confinamientos por la segunda ola de COVID-19.

FILE PHOTO: The logo of Air France KLM Group is pictured on an Airbus A350 in Colomiers near Toulouse, France, Sept. 27, 2019. REUTERS/Regis Duvignau/File Photo