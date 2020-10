Previsões econômicas para a Alemanha são sólidas contanto que coronavírus seja contido, diz ministro

BERLIM (Reuters) - É improvável que o governo alemão faça mudanças significativas em suas previsões econômicas de outono (no país), disse o ministro da Economia, Peter Altmaier, neste domingo, advertindo que uma falha em conter a pandemia do coronavírus pode significar problemas.

Berlim atualmente espera que o Produto Interno Bruto (PIB) encolha 5,8% em 2020, antes de se recuperar 4,4% no próximo ano.

Mas, disse Altmaier à televisão pública ARD, “isso naturalmente pressupõe que vamos controlar a pandemia, que vamos interromper o rápido aumento das infecções e conseguir voltar à situação que tivemos de maio a agosto”.

Embora menos afetada do que grande parte da Europa, a Alemanha tem experimentado uma segunda onda de infecção, com o total diário atingindo um recorde de 7.830 no sábado.

Ecoando apelo da chanceler Angela Merkel aos alemães para reduzir contatos sociais e viagens para retardar a infecção, Altmaier disse que as pessoas precisam fazer maiores esforços para conter a pandemia para que escolas, creches e empresas possam permanecer abertas.

“Se não baixarmos os números, enfrentaremos problemas maiores”, disse Altmaier.