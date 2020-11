Alemanha vê melhor relação com EUA sob Biden, mas questões permanecem

Ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas, em Berlim 26/10/2020 Michael Sohn/Pool via REUTERS

PARIS (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Alemanha disse que os laços com os Estados Unidos vão melhorar na gestão do presidente eleito dos EUA, Joe Biden, mas afirmou que ainda existem muitas divergências com os parceiros europeus para sugerir que nem tudo será diferente.

Falando no Fórum da Paz em Paris nesta quinta-feira, Heiko Maas disse esperar que Washington assuma a liderança em temas como controle de armas e se envolva em questões envolvendo Rússia e China, num contraste com o governo norte-americano atual.

O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, disse que acredita em uma melhora na cooperação no combate à pandemia de Covid-19 e na questão climática, mas fez eco aos comentários de Maas de que existem outros temas complicados que precisam ser tratados rapidamente.