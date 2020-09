Merkel visitou Navalny, crítico do Kremlin, no hospital

Alexei Navalny, líder da oposição russa, em Moscou 29/02/2020 REUTERS/Shamil Zhumatov

MOSCOU/BERLIM (Reuters) - A chanceler alemã, Angela Merkel, fez uma visita pessoalmente ao político russo de oposição Alexei Navalny enquanto ele estava internado em um hospital de Berlim para tratamento contra um envenenamento, disse um porta-voz dela nesta segunda-feira.

A notícia do encontro deve incomodar Moscou, que rejeita a conclusão de especialistas alemães, franceses e suecos de que Navalny foi envenenado com um agente nervoso na Rússia no mês passado. A Rússia tem constantemente criticado a Alemanha pelo que afirma ser um fracasso no compartilhamento de informações sobre o caso.

“Foi uma visita pessoal a Navalny no hospital”, disse o porta-voz de Merkel Steeffen Seibert em entrevista coletiva, se recusando a divulgar detalhes sobre o que foi dito e por quanto tempo o encontro durou.

Seibert disse que a Alemanha ainda acordo explicações russas sobre o caso.

Navalny escreveu no Twitter que foi um “encontro privado e uma conversa com a família”. Ele acrescentou: “sou muito grato à chanceler Merkel por me visitar no hospital”.

O episódio com Navalny piorou ainda mais as relações entre Moscou e uma série de países ocidentais. Merkel tem enfrentado pedidos para suspender o recém-completado gasoduto Nora Sorteamos 2, que levará gás russo para a Alemanha.

Navalny voou da Rússia para a Alemanha no mês passado depois de passar mal em um voou doméstico. Ele recebeu tratamento no Hospital Cabrite, em Berlim, por 32 dias antes de receber alta na semana passada.