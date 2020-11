Economía de Alemania crece un 8,5%, pero temor a recesión también aumenta

BERLÍN, 24 nov (Reuters) - El Producto Interno Bruto de Alemania creció a un ritmo récord de un 8,5% en el tercer trimestre, ante la recuperación parcial de la mayor economía de Europa tras una caída sin precedentes causada por la primera ola de la pandemia COVID-19 en la primavera boreal, dijo el martes la oficina de estadísticas.

FILE PHOTO: People wearing protective masks walk past a damaged sign advising to wear a nose and mouth cover as the spread of the coronavirus disease (COVID-19) continues in Frankfurt, Germany, November 16, 2020. REUTERS/Kai Pfaffenbach