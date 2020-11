Área desmatada da floresta amazônica perto de Porto Velho, em Rondônia 14/08/2020 REUTERS/Ueslei Marcelino

(Reuters) - O desmatamento na floresta amazônica brasileira atingiu um pico de 12 anos em 2020, mostraram dados oficiais do governo nesta segunda-feira.

Em 2020, a destruição da maior floresta tropical do mundo aumentou 9,5% em relação ao ano anterior, para 11.088 quilômetros quadrados, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).