Salles responde DiCaprio no Twitter e pergunta se ator dará dinheiro a projeto ambiental do governo

30/01/2020 REUTERS/Adriano Machado

(Reuters) - O ministro do Meio Ambiente respondeu no Twitter a críticas feitas ao presidente Jair Bolsonaro pelo astro de Hollywood Leonardo DiCaprio e indagou a ele se vai “colocar seu dinheiro onde sua boca está” ao perguntar se o ator de “Titanic” e “O Regresso” irá contribuir com um programa de preservação de florestas lançado pelo governo federal.

“Caro @LeoDiCaprio, o Brasil está lançando o projeto de preservação ‘Adote Um Parque’, que permite a você ou qualquer outra empresa ou indivíduo escolher um dos 132 parques na Amazônia e parociná-lo diretamente por 10 euros por hectare por ano. Você vai colocar seu dinheiro onde sua boca está?”, escreveu o ministro na mensagem em inglês.

A publicação foi uma resposta a outra feita pelo ator em que ele retuitou uma mensagem em inglês em um vídeo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) que pergunta a “todos os cidadãos, governos e pessoas ao redor do mundo: ‘De que lado você está: da Amazônia ou de Bolsonaro?”

O ator também publicou as hashtags em inglês “Corte o financiamento de Bolsonaro”, “Amazônia ou Bolsonaro” e “De que lado você está?”

Ativista ambiental e crítico da política de Bolsonaro para o setor, DiCaprio já foi alvo outras vezes de críticas do governo, inclusive feitas diretamente pelo presidente, que chegou a acusá-lo sem apresentar qualquer prova de financiar pessoas que colocaram fogo em trechos da floresta amazônica.[nL1N28A03M]