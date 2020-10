Seis pessoas morrem na Turquia após forte terremoto atingir Mar Egeu

ISTAMBUL (Reuters) - Seis pessoas morreram na Turquia depois que um forte terremoto atingiu o Mar Egeu nesta sexta-feira, provocando o desabamento de prédios e criando maremotos que atingiram regiões costeiras e os arredores das ilhas gregas.

Moradores e autoridades de Izmir, na Turquia, buscam sobreviventes de desabamento de prédio após forte terremoto 30/10/2020 REUTERS/Tuncay Dersinlioglu

Pessoas lotaram as ruas da cidade costeira de Izmir, na Turquia disseram testemunhas, depois que o terremoto atingiu até 7,0 de magnitude. Alguns bairros foram inundados com o avanço da água do mar, que varreu uma enxurrada de detritos para o interior e deixou os peixes encalhados à medida que as ondas recuavam.

A Presidência do Gerenciamento de Emergências e Desastres (AFAD) disse que seis pessoas morreram, uma delas por afogamento, enquanto 202 pessoas ficaram feridas.

Havia vários relatos de prédios que desabaram com pessoas presas nos escombros em alguns distritos de Izmir, uma das principais regiões turísticas da Turquia, além de danos a propriedades em outras províncias, disseram autoridades turcas.

O prefeito de Izmir, Tunc Soyer, disse que cerca de 20 prédios desabaram na província. O governo de Izmir disse que 70 pessoas foram resgatados dos escombros.

Ilke Cide, um estudante de doutorado que estava em Izmir no momento do terremoto, disse que foi para terra firme enquanto a maré subia por causa do terremoto.

“Estou acostumado com terremotos... então não levei muito a sério a princípio, mas dessa vez foi realmente assustador”, disse ele, acrescentando que o tremor durou entre 25 e 30 segundos.

Moradores da ilha grega de Samos, que tem uma população de cerca de 45 mil habitantes, receberam apelos para se manterem distantes das áreas costeiras, disse Eftyhmios Lekkas, chefe da organização grega para planejamento anti-sísmico, à TV grega Skai.

“Foi um terremoto muito grande, é difícil ter um maior”, disse Lekkas.

Avisos de ondas altas estavam em vigor em Samos, onde oito pessoas ficaram levemente ferias, de acordo com autoridades gregas.

“Nunca experimentamos nada parecido”, disse George Dionysiou, o vice-prefeito local. “As pessoas estão em pânico.”