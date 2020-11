"Una tristeza inmensa": Argentina llora la muerte de Maradona

BUENOS AIRES, 25 nov (Reuters) - Los desconsolados seguidores del astro del fútbol Diego Maradona salieron el miércoles a las calles de Buenos Aires para llorar su muerte.

Slideshow ( 2 images )

El presidente Alberto Fernández declaró tres días de duelo nacional luego de que Maradona, de 60 años, muriera en su casa de un infarto tras enfrentar una serie de problemas de salud.

En Buenos Aires, algunos seguidores del “10” colocaron ramos de flores en las adyacencias del estadio de Boca Juniors, equipo del que Maradona era hincha confeso y con el que se dio el gusto de salir campeón en 1981.

Otros se reunieron en la entrada del barrio cerrado San Andrés donde vivía, en el norte de la provincia de Buenos Aires, y en la ciudad de La Plata donde últimamente había sido director técnico del equipo local Gimnasia y Esgrima.

Los letreros digitales utilizados para las actualizaciones del transporte público se iluminaron alrededor de la ciudad con el mensaje “Gracias Diego”.

“Diego es lo mas grande que hay, lo mejor. Yo conocí a mi señora en el 86 cuando el Diego hizo el gol con la mano”, dijo Jose Luis Shokiva, de 53 años, en referencia al gol que hizo Maradona contra Inglaterra en el mundial de México.

“La verdad para mí el Diego es todo, como hincha de Boca, como argentino, es lo mas grande. Una tristeza inmensa esto que paso”, agregó Shokiva con una camiseta con la imagen de Maradona.

Maradona era mundialmente famoso y reconocido como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, pero en su país natal era idolatrado como un dios. Los fanáticos se han referido durante mucho tiempo a él como ‘D10s’ en un juego de palabras con el número de su camiseta 10.

“Se fue alguien que fue parte de nuestra infancia y adolescencia, relacionado con algo tan argentino como es el fútbol”, dijo Mariela Barg, una abogada en Buenos Aires.

Centenares de hinchas se reunieron frente al hospital donde se le realizará una autopsia para determinar la causa de la muerte y entonaron el himno nacional de Argentina.

Una multitud también se congregaba en el obelisco, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, con camisetas argentinas.

Paola Prada, una argentina que vive en Estados Unidos, dijo que siempre recordará a Maradona, tanto por las alegrías como por las tristezas que hizo vivir al país a través del fútbol.

“El nos hizo temblar cuando lo veíamos en la cancha. Me da mucho orgullo yo viviendo afuera cuando digo que soy argentina me dicen: ‘ah Maradona’ y se me llena el alma”, dijo Prada.

“Siempre lo recordaremos como uno de los grandes”, agregó.