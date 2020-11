Nápoles y Maradona, una relación profunda que fue mucho más allá del fútbol

25 nov (Reuters) - Diego Maradona se crió en la pobreza y siempre estuvo del lado de los oprimidos, por lo que Nápoles, despreciado por los clubes más ricos del norte de Italia, era el equipo perfecto para él.

Foto del miércoles de hinchas reunidos para homenajear a Diego Maradona fuera del estadio del Napoli. Nov 25, 2020. REUTERS/Ciro De Luca

Pocos jugadores han tenido una influencia tan extraordinaria en un club como la de Maradona durante sus siete años con los Partenopei.

El club ganó sus dos únicos títulos de la Serie A y su único gran trofeo europeo -la Copa de la UEFA- mientras jugó el “10” allí, pero hubo mucho más que la estadísticas.

El fútbol era un deporte muy diferente en aquellos días y la Serie A, en particular, era un ambiente hostil para los jugadores hábiles con el balón como Maradona, que murió el miércoles a los 60 años.

Las tácticas defensivas y las artimañas estaban a la orden del día y los jugadores como Maradona eran sometidos a un trato cruel por parte de los defensores, a quienes se les permitía ir al bulto con impunidad.

En este contexto, Maradona marcó 115 goles para el Napoli, incluyendo muchos de los mejores jamás vistos en la Serie A, y estableció un récord en el club que solo fue superado recientemente.

Otros jugadores, como Francesco Totti, que pasó toda su carrera de 25 años en el AS Roma, y Lionel Messi, que sólo ha jugado en el Barcelona, también tienen vínculos extraordinarios con sus clubes, pero nada iguala a lo de Maradona y el Nápoles.

La ciudad, que sufrió el desempleo, las malas condiciones sanitarias, la pobreza y el crimen organizado, y Maradona, con su propia y dura educación, se identificaron inmediatamente.

Cuando Maradona llegó en helicóptero para su presentación oficial, 75.000 personas se congregaron en el estadio para verlo y un periódico dijo que ninguno de los problemas de la ciudad importaba “porque tenemos a Maradona”.

“SON COMO YO”

“Nápoles era un lugar que tenía mucho que ver conmigo. Por eso, el día en que hice la primera conferencia de prensa fui muy sincero. Dije ‘quiero convertirme en el ídolo de los chicos pobres de Nápoles porque son como era yo cuando vivía en Buenos Aires”, recordó una vez Maradona, que llegó a Italia desde el Barcelona.

“Al Napoli lo hicimos nosotros, desde abajo. La gente fue aprendiendo que no había que tener miedo, que no ganaba el que tenía más playa sino el que más luchaba”, relató. “Que me haya ido maravillosamente bien en Nápoles tuvo que ver con que les traje cosas que ellos no tenían: futbolísticas y más que nada, orgullo”.

Juntos, Maradona y Napoli vencieron a los equipos del norte como Juventus, AC Milan e Inter de Milán, considerados como el poder aristocrático del fútbol italiano, y dieron un breve vuelco a la Serie A.

Las celebraciones que siguieron a su victoria en la Serie A en 1987 paralizaron la ciudad.

“Conozco todos los problemas que tienen. Esta gente hace sacrificios para comprar la entrada. Siempre están ahí, siempre están ahí. Eso me hizo identificarme con ellos desde el primer día”, dijo Maradona. “Creyeron en mí, me dieron todo sin conocerme y eso no se puede olvidar”.

Cuando la Argentina de Maradona se enfrentó a Italia en Nápoles por las semifinales del Mundial de 1990, algunos de los aficionados locales hicieron lo impensable y vitorearon a los sudamericanos.

Aún hoy, pinturas de Maradona adornan las paredes de la ciudad.

Sin embargo, no todo fue felicidad. Un documental de 2019 relató sus años salvajes en Nápoles cuando se hizo adicto a la cocaína y a las fiestas.

Tuvo un hijo al que sólo reconoció después de que un tribunal italiano le ordenó pagar la manutención y fue perseguido por las autoridades fiscales locales por los atrasos en los pagos durante años después de su partida. Pero no es así como será recordado.

“Maradona es un Dios para el pueblo de Nápoles. Maradona cambió la historia”, dijo el capitán de Italia en la Copa del Mundo de 2006, Fabio Cannavaro.

“En 80 años, siempre habíamos sufrido, luchando contra el descenso, pero en siete temporadas con él ganamos dos ligas, una Copa de la UEFA (...) Yo también soy un fanático y vivir esos años con Maradona fue increíble”.