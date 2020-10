Trégua entre Armênia e Azerbaijão se encerra horas depois de anúncio de cessar-fogo

YEREVAN/BAKU (Reuters) - Armênia e Azerbaijão se acusaram mutuamente neste domingo de violar um novo cessar-fogo humanitário em confrontos no enclave montanhoso de Nagorno-Karabakh, horas depois de concordarem com uma trégua.

O cessar-fogo acertado no sábado entrou em vigor à meia-noite (17h de Brasília), depois de uma tentativa de pausa mediada pela Rússia com duração de uma semana não conseguir deter os piores combates no sul do Cáucaso desde os anos 1990. Pelo menos 750 pessoas foram mortas desde que os embates começaram, em 27 de setembro.

Às 7h10 (de Brasília) o Ministério da Defesa azeri disse que a região de Aghdam, adjacente a Nagorno-Karabakh, estava sob bombardeio armênio. A pasta informou que unidades militares armênias abriram fogo durante a noite com armas de grande calibre ao longo da fronteira, o que a Armênia negou.

A Armênia disse que o exército azeri havia disparado duas vezes durante a noite, usado artilharia e acusando Baku de rejeitar seu pedido de retirada de soldados feridos do campo de batalha.

Nagorno-Karabakh é um território montanhoso reconhecido internacionalmente como parte do Azerbaijão, mas povoado e governado por armênios étnicos.