Semenya pierde apelación contra fallo del TAS sobre las regulaciones por testosterona

IMAGEN DE ARCHIVO. La atleta sudafricana Caster Semenya durante la competencia de 800 metros planos en la Liga Diamante, en Doha, Qatar - Mayo 3, 2019 REUTERS/Ibraheem Al Omari/

8 sep (Reuters) - Caster Semenya, dos veces campeona olímpica de 800 metros, perdió su apelación ante la máxima corte de Suiza para anular una decisión de 2019 del Tribunal de Arbitraje de Deporte (TAS) que establece que las atletas con altos niveles naturales de testosterona deben tomar medicamentos para reducirlo.

Pero la sudafricana indicó que podría continuar su batalla en los tribunales europeos antes de los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año, al prometer que seguirá “luchando por los derechos humanos”.

Semenya apeló ante a Tribunal Supremo Federal de Suiza en mayo del año pasado después de que el TAS dictaminó que las regulaciones del organismo rector del deporte, World Athletics, eran necesarias para los atletas con diferencias en el desarrollo sexual (DSD) en carreras que van desde los 400 a los 1.000 metros para asegurar una competición justa.

El tribunal suizo determinó que el requisito de someter a ciertas atletas a intervenciones quirúrgicas o farmacológicas como condición previa para competir no constituye una violación de las políticas públicas de país, dijeron los abogados de Semenya en un comunicado el martes.

“Estoy muy decepcionada por este fallo, pero me niego a dejar que World Athletics me drogue o me impida ser quien soy”, dijo Semenya en el comunicado.

“Excluir a las atletas o poner en peligro nuestra salud únicamente por nuestras capacidades naturales coloca a World Athletics en el lado equivocado de la historia (...) Seguiré luchando por los derechos humanos de las atletas, tanto dentro como fuera de la pista”, añadió.

Semenya ya ha anunciado que se centrará en la prueba de 200 metros, que está fuera de las regulaciones, en los Juegos Olímpicos de Tokio, que se pospusieron para el próximo año debido a la pandemia de COVID-19.