Bottas supera Hamilton e faz a pole para o Grande Prêmio de Eifel

LONDRES (Reuters) - Valtteri Bottas conquistou a pole position com uma última volta “certeira” no Grande Prêmio de Eifel, neste sábado, quando seu companheiro de Mercedes e líder do campeonato de Fórmula 1, Lewis Hamilton, se juntou a ele na primeira fila em Nuerburgring.

Max Verstappen, da Red Bull, que estava na pole provisória depois das primeiras voltas da última sessão no circuito alemão, qualificou-se em terceiro lugar, com Charles Leclerc, da Ferrari, em quarto.

A pole de Bottas foi a sua terceira em 2020 e a 11ª em 11 corridas da Mercedes nesta temporada, mas a disputa parecia equilibrada até o fim, quando o finlandês fez um grande esforço para vencer Hamilton por 0,256.

“É uma sensação tão boa quando você consegue na última volta, com a última chance”, disse Bottas após comemorar sua 14ª pole na carreira. “A última volta na qualificação três foi certeira, exatamente o que eu precisava.”

O finlandês está 44 pontos atrás do seis vezes campeão mundial Hamilton, que ainda tem chances de igualar o recorde histórico de 91 vitórias de Michael Schumacher, no domingo, em uma pista que sediou uma corrida de F1 pela última vez em 2013.

Ambos os pilotos vão começar a prova com pneus macios. “Ele ficou dois décimos à frente, fez um ótimo trabalho, então parabéns”, disse o britânico, que como todos os outros teve apenas uma sessão de treinos para ajustar o carro depois que a sessão de sexta-feira foi destruída pelo mau tempo.

Alexander Albon, da Red Bull, se classificou em quinto, e os companheiros de equipe da Renault, Daniel Ricciardo e Esteban Ocon, em sexto e sétimo, respectivamente.

O alemão Nico Hulkenberg, chamado para substituir Lance Stroll na equipe Racing Point, será o último do grid. À frente dele, em 19º, estará Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo, marcando um recorde de 323 corridas – uma a mais do que o brasileiro Rubens Barrichello.