La prueba del Renault F1 marca un "nuevo comienzo" para Alonso

13 oct (Reuters) - El dos veces campeón del mundo Fernando Alonso dijo el martes estar listo para un nuevo comienzo mientras probaba el nuevo coche de Fórmula 1 de Renault en Barcelona.

