Sainz prueba el sabor de un podio en Italia antes de su futuro en Ferrari

7 sep (Reuters) - El futuro piloto de Ferrari, Carlos Sainz, se subió por primera vez al que será un podio amigo en Monza, pudiendo imaginarse cómo sería estando vestido del rojo entre los vítores de los aficionados de la escudería italiana.

FILE PHOTO: Formula One F1 - Australian Grand Prix - Melbourne Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia - March 12, 2020 McLaren’s Carlos Sainz arriving to the Circuit REUTERS/Loren Elliott/File Photo