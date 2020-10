Russell confía en seguir en Williams la próxima temporada pese a rumores sobre llegada "Checo" Pérez

Foto de archivo del piloto de Williams George Russell en el Circuito Internacional del Algarve, Portimao, Portugal. 22 de octubre de 2020. FIA / Handout via REUTERS. ATENCIÓN EDITORES: ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO.

(Reuters) - George Russell dijo el jueves que confía en que correrá para Williams en la Fórmula Uno el próximo año, a pesar de los reportes de prensa que vinculan al mexicano Sergio Pérez con su puesto.

El joven piloto británico está respaldado por el proveedor de motores Mercedes, con quien tiene un contrato a largo plazo, y tiene un acuerdo con Williams para 2021. Por su parte Pérez, que está abandonando Racing Point, tiene un fuerte respaldo financiero, así como un buen récord de puntos y podios.

“Tengo contrato para el próximo año. Con la llegada de los nuevos propietarios -el equipo cambió de dueños en agosto-, no ha cambiado nada desde una perspectiva contractual”, dijo a periodistas Russell, que aún no ha conseguido un punto en la F1, en el Gran Premio de Portugal.

“De hecho, no he hablado con los nuevos propietarios al respecto porque, por mi parte, no hay ninguna preocupación (...) Todos estarán aquí este fin de semana. Estoy seguro de que se aclararán las cosas, pero no estoy preocupado y estaré en la parrilla el próximo año con Williams”, agregó.

Pérez, quien también ha sido vinculado al equipo Haas, eludió las especulaciones.

“Creo que tenemos que ser respetuosos con todos los equipos con los que estamos hablando, así que no tiene sentido discutir nada en este momento”, dijo el mexicano, quien reconoció que hay pocas opciones para la próxima temporada.