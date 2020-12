Lyft y Motional lanzarán servicio de robotaxis en varias ciudades de EEUU en 2023

DETROIT, 16 dic (Reuters) - Lyft Inc y Motional lanzarán un servicio de robotaxis en múltiples ciudades de Estados Unidos en 2023, dijeron el miércoles los socios.

Imagen de archivo de una bicicleta de Lyft durante un evento de su Oferta Pública Inicial en Los Angeles, California, Estados Unidos. 29 de marzo, 2019. REUTERS/Mike Blake/Archivo

Los vehículos sin conductor serán provistos por Motional, una empresa conjunta entre la automotriz surcoreana Hyundai Motor Co y el proveedor de componentes para automóviles Aptiv Plc. Operarán en una plataforma de Hyundai.

Los vehículos serán incluidos en la red de viajes de Lyft en Estados Unidos, la segunda más grande del país después de la de Uber Technologies Inc.

Si bien la sociedad de Lyft y Motional no es exclusiva, las compañías han estado trabajando juntas por tres años en un programa piloto en Las Vegas.

Ellas se suman a Waymo, una unidad del gigante tecnológico Alphabet Inc, que opera un servicio de robotaxi comercial en Phoenix. Lyft ha incluido vehículos autónomos de Waymo en su red de viajes en Phoenix.

Lyft y Motional no entregaron detalles de en qué ciudades operarán primero ni dijeron cuántos vehículos autónomos desplegarán.

Otros dos desarrolladores de robotaxis, Cruise y Argo, siguen probando vehículos sin conductor en varias ciudades de Estados Unidos, pero aún no lanzan servicios comerciales.

Cruise es propiedad de General Motors Co con una participación minoritaria de la japonesa Honda Motor Co. Los dos principales accionistas de Argo son Ford Motor Co y la alemana Volkswagen AG.

La semana pasada, Uber, que también mira al desarrollo de robotaxis, acordó vender su Grupo de Tecnologías Avanzadas (ATG) a la startup de vehículos autónomos Aurora.

Aurora, que está trabajando para desarrollar camiones, automóviles y vehículos de reparto autónomos, colaborará con la compañía para lanzar vehículos sin conductor en la red de reparto de comida y de transporte de Uber.