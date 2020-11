Venda de veículos sobe em outubro ante setembro, diz Fenabrave

19/03/2020 REUTERS/Roosevelt Cassio

SÃO PAULO (Reuters) - Os emplacamentos de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus no Brasil subiram 3,5% em outubro ante setembro, para 215 mil unidades, sexta alta consecutiva e melhor desempenho no ano, informou nesta quarta-feira a associação de concessionários Fenabrave.

Na comparação com outubro do ano passado, porém, as vendas recuaram 15%, acumulando queda de 30,4% este ano.

“O mercado vem, gradativamente, retomando bons patamares de venda. Ainda que com o mesmo número de dias úteis (21) de setembro, em outubro tivemos o maior volume de emplacamentos de 2020”, disse o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, em comunicado à imprensa.

“O mês de outubro é, até o momento, o que registra o recorde do ano. Isso reforça a nossa expectativa de retomada para o mercado de automóveis e comerciais leves. Notamos que os clientes estão mais confiantes e tomando a decisão de compra, que é facilitada pela maior oferta de crédito”, disse Assumpção Júnior.

O mercado de caminhões teve crescimento de 7,8% nas vendas de outubro ante setembro, para 7.967 unidades, enquanto o de ônibus apurou salto de 19,9% na mesma comparação, para 1.842 veículos. “Até agora, grande parte do volume vendido ainda se deve ao Programa Caminho da Escola, do governo federal”, disse o presidente da Fenabrave.