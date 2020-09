Tema da sustentabilidade em agenda do BC terá medidas para o sistema financeiro, diz diretora

Sede do Banco Central em Brasília 20/03/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - A inclusão da dimensão sustentabilidade na agenda institucional do Banco Central englobará ações de responsabilidade socioambiental direcionadas tanto ao sistema financeiro quanto ao próprio BC, afirmou a diretora de Assuntos Internacionais da autarquia, Fernanda Nechio, nesta terça-feira.

Em abertura do lançamento dessa parte da agenda, Nechio afirmou que a investida vem para responder a mais um conjunto de transformações estruturais na economia. Segundo a diretora, esse pilar da agenda será dinâmico e abrangente e envolverá todas as áreas do BC.

Em sua fala, ela também pontuou que a formulação de políticas do Banco Central deve considerar os riscos socioambientais e o impacto de eventos extremos na economia e no sistema financeiro.