Campos Neto reforça que há tranquilidade com inflação

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em Brasília 07/04/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reafirmou nesta terça-feira que há tranquilidade da autoridade monetária em relação à inflação.

“O Banco Central está olhando, está monitorando e entendemos que grande parte do movimento recente é temporal”, disse ele, ao falar em evento organizado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

O presidente do BC voltou a avaliar que uma parte do movimento inflacionário é ligada à alta do câmbio, com outra parte advinda dos efeitos na economia da concessão do auxílio emergencial e também do impacto nos preços do chamado efeito substituição, com os brasileiros consumindo menos serviços em meio à pandemia e direcionando seus gastos à alimentação em domicílio.

O presidente do BC apontou que há “realmente” um aumento de prêmio de risco nos títulos públicos. Ele afirmou que a ação conjunta do BC com o Tesouro implementada recentemente foi importante para tratar com o elemento técnico, mas afirmou que é preciso voltar à disciplina fiscal para que haja estabilização nos preços.