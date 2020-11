Programa de liquidez no sistema bancário em troca de crédito privado será permanente, diz Campos Neto

Presidente do BC, Roberto Campos Neto 07/04/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta terça-feira que o programa de liquidez no sistema bancário em troca de crédito privado, criado pela autoridade como uma das medidas para enfrentamento à crise do coronavírus, seguirá adiante como “mudança estrutural”.

Ao participar de evento promovido pela InfoMoney, ele indicou que o BC fará “algumas variações” em relação ao programa que foi adotado.

“Já ia acontecer antes da pandemia, a pandemia acelerou e nós acabamos fazendo de uma forma diferenciada, mas é muito importante entender que para esse mercado de crédito privado crescer, é importante que o banco possa usar o crédito na carteira como veículo de liquidez se houver uma necessidade, como foi feito agora”, disse.