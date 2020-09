Brasil tem superávit em transações correntes de US$3,721 bi em agosto, acima do esperado

REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O superávit em transações correntes do Brasil foi de 3,721 bilhões de dólares em agosto, com o déficit em 12 meses caindo a 1,64% do Produto Interno Bruto (PIB), divulgou o Banco Central nesta quarta-feira. O resultado veio melhor que o superávit de 2,45 bilhão de dólares esperado por analistas em pesquisa da Reuters. Já os investimentos diretos no país (IDP) alcançaram 1,43 bilhão de dólares, ante expectativa de 1,35 bilhão de dólares. Para o mês de setembro, o BC projetou um novo superávit em transações correntes de 3,7 bilhões de dólares e IDP de 2 bilhões de dólares. Até o dia 18 deste mês, o fluxo cambial ficou negativo em 3,448 bilhões de dólares.