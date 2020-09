Setor público tem déficit primário de R$87,59 bi em agosto, dívida bruta renova recorde

Sede do Banco Central em Brasília 20/03/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O setor público consolidado brasileiro teve déficit primário de 87,59 bilhões de reais em agosto, com o rombo em 12 meses passando a 8,5% do Produto Interno Bruto (PIB), divulgou o Banco Central nesta quarta-feira.

Em pesquisa da Reuters, a expectativa era de um déficit maior, de 95,3 bilhões de reais para o mês.

Em agosto, a dívida pública bruta saltou ao patamar recorde de 88,8% do PIB, sobre 86,4% em julho. A dívida líquida, por sua vez, subiu a 60,7% do PIB, ante 60,1% no mês anterior.