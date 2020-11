Brasil teve entrada líquida de US$3,5 bi na semana passada, mostra BC

22/06/2017 REUTERS/Thomas White

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou forte entrada líquida de capital na segunda semana de novembro, a reboque da conta financeira e apesar do déficit nas operações comerciais.

O movimento de câmbio contratado mostrou saldo positivo de 3,523 bilhões de dólares entre os dias 9 e 13 de novembro, ante saída líquida de 186 milhões na semana anterior, mostraram dados do Banco Central divulgados nesta quarta-feira.

A conta financeira --por onde passam empréstimos, remessas de lucros e dividendos e investimentos para portfólio-- teve sobra de 4,908 bilhões de dólares na semana passada, enquanto as operações comerciais (exportação menos importação) tiveram perda líquida de 1,384 bilhão de dólares.

Com o firme resultado da semana passada, o fluxo cambial parcial de novembro passou a ficar positivo em 3,337 bilhões de dólares, sendo déficit de 2,826 bilhões de dólares na ponta comercial e superávit de 6,163 bilhões de dólares do lado financeiro.

Em 2020, porém, o rombo ainda é de 16,671 bilhões de dólares, com fluxo negativo de 46,602 bilhões na conta financeira e superávit de 29,931 bilhões de dólares nas operações comerciais.

O resultado parcial do mês e do ano, contudo, é melhor do que em intervalos iguais de 2019. Nos nove primeiros dias úteis de novembro de 2019, o fluxo cambial estava negativo em 431 milhões de dólares, enquanto na parcial de 2019 até o período citado o movimento de câmbio contratado era deficitário em 21,896 bilhões de dólares.