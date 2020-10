Mercado eleva perspectiva para a Selic em 2021 a 2,75%

SÃO PAULO (Reuters) - O mercado elevou a perspectiva para a taxa básica de juros em 2021, ao mesmo tempo em que passou a ver contração menor da economia este ano e elevou as perspectivas para inflação, de acordo com a pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central nesta segunda-feira.

Prédio do Banco Central em Brasília 20/03/2020 REUTERS/Adriano Machado

O levantamento mostrou que os economistas consultados continuam vendo a Selic a 2% em 2020, mas passaram a ver a taxa básica de juros a 2,75% no ano que vem, de 2,50% antes. Por outro lado, o Top-5, grupo dos que mais acertam as previsões, continua vendo a Selic nos atuais 2% tanto ao final deste ano quanto do próximo.

O Comitê de Política Monetária anuncia na quarta-feira sua decisão sobre a Selic, com expectativa de que mantenha a taxa enquanto espera para ver como uma recuperação econômica inicial vai evoluir, embora a maioria dos economistas ouvidos pela Reuters agora enxerguem riscos de os juros inclinarem-se para cima.

Já para a economia a perspectiva no Focus agora é de uma contração do Produto Interno Bruto (PIB) de 4,81% em 2020, de queda de 5% estimada antes. Para o ano que vem, entretanto, a conta piorou, com o crescimento estimado em 3,42%, de 3,47% antes.

O Focus apontou ainda que a expectativa para a alta do IPCA agora é de 2,99% e 3,10% respectivamente em 2020 e 2021, de 2,65% e 3,02% na semana anterior.

O centro da meta oficial de 2020 é de 4% e, de 2021, de 3,75%, ambos com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Veja abaixo as principais projeções do mercado para a economia brasileira, de acordo com a pesquisa semanal do BC com cerca de 100 instituições financeiras:

Expectativas de mercado 2020 2020 2021 2021

Mediana Há 1 Hoje Há 1 Hoje

semana semana

IPCA (%) 2,65 2,99 3,02 3,10

PIB (%) -5,00 -4,81 3,47 3,42

Dólar (fim de período-R$) 5,35 5,40 5,10 5,20

Selic (fim de período-% a.a.) 2,00 2,00 2,50 2,75

Preços administrados (%) 0,96 0,80 3,90 4,00

Produção industrial (%) -5,98 -5,90 4,27 4,00

Conta corrente (US$ bi) -6,71 -3,80 -17,00 -17,00

Balança comercial (US$ bi) 57,56 58,00 55,00 55,00

IDP (US$ bi) 50,00 50,00 65,00 65,00

Dívida líquida pública (%/PIB) 67,40 67,74 70,00 70,00