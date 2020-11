Mercado ajusta projeção de inflação para cima e vem crescimento menor em 2021

SÃO PAULO (Reuters) - O mercado fez leves ajustes em suas estimativas econômicas, passando a ver inflação acima de 3% este ano e crescimento mais fraco em 2021, de acordo com a pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central nesta segunda-feira,

Prédio do Banco Central em Brasília 20/03/2020 REUTERS/Adriano Machado

O levantamento semanal apontou que a expectativa para a alta do IPCA este ano agora é de 3,02%, contra 2,99% na semana anterior. Para 2021 o ajuste foi de 0,01 ponto percentual para cima, a 3,11%

O centro da meta oficial de 2020 é de 4% e, de 2021, de 3,75%, ambos com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Para o Produto Interno Bruto (PIB), os especialistas consultados continuam vendo contração de 4,81% em 2020, mas reduziram a perspectiva de crescimento no ano que vem a 3,34%, de 3,42% antes, na terceira semana seguida de queda.

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda que a taxa básica de juros deve terminar este ano na atual mínima histórica de 2%, chegando a 2,75% no final de 2021.

Na semana passada, o BC manteve a Selic na mínima histórica de 2% ao ano e, apesar de reconhecer uma pressão inflacionária mais forte no curto prazo, manteve sua mensagem de orientação futura (forward guidance) e a porta aberta para eventual corte nos juros básicos à frente.[nL1N2HJ3D7]

Na ata dessa reunião divulgada nesta terça-feira, indicou que alterações de política fiscal que afetem a trajetória da dívida pública ou comprometam a âncora fiscal motivariam uma reavaliação da sua orientação futura (forward guidance), ainda que o regime do teto de gastos esteja nominalmente mantido.[nE6N2GR008]

O Top-5, grupo dos que mais acertam as previsões, continua vendo a Selic a 2% neste ano e também no final do próximo.

Veja abaixo as principais projeções do mercado para a economia brasileira, de acordo com a pesquisa semanal do BC com cerca de 100 instituições financeiras:

Expectativas de mercado 2020 2020 2021 2021

Mediana Há 1 Hoje Há 1 Hoje

semana semana

IPCA (%) 2,99 3,02 3,10 3,11

PIB (%) -4,81 -4,81 3,42 3,34

Dólar (fim de período-R$) 5,40 5,45 5,20 5,20

Selic (fim de período-% a.a.) 2,00 2,00 2,75 2,75

Preços administrados (%) 0,80 0,80 4,00 4,00

Produção industrial (%) -5,90 -5,74 4,00 4,27

Conta corrente (US$ bi) -3,80 -3,80 -17,00 -18,50

Balança comercial (US$ bi) 58,00 58,70 55,00 55,00

IDP (US$ bi) 50,00 50,00 65,00 65,00

Dívida líquida pública (%/PIB) 67,74 67,40 70,00 70,00