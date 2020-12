BC vê piora expressiva em investimentos estrangeiros no país em 2020 a US$36 bi. REUTERS/Ricardo Moraes/File Photo

BRASÍLIA (Reuters) - O Banco Central piorou expressivamente sua perspectiva quanto ao Investimento Direto no País (IDP) este ano, calculando que ele será de 36 bilhões de dólares, ante projeção anterior de 50 bilhões de dólares, feita em setembro.

“Houve forte redução na projeção de IDP ... em virtude do resultado dos últimos meses, que refletem lucros reinvestidos em patamar mais deprimido e amortizações de operações intercompanhia acima do projetado no cenário anterior”, disse o BC.

O dado consta em seu Relatório Trimestral de Inflação, publicado nesta quinta-feira. Para o ano que vem, a previsão para o IDP também caiu a 60 bilhões de dólares, contra patamar de 65,2 bilhões de dólares visto em setembro.

No relatório, o BC ajustou sua estimativa para o déficit em transações correntes a 7 bilhões de dólares em 2020, abaixo do rombo de 10,2 bilhões de dólares projetado em setembro. Segundo o BC, isso reflete “o desempenho favorável das exportações”.

Para 2021, a projeção agora é de déficit em conta corrente de 19 bilhões de dólares, acima do patamar de 16,7 bilhões de dólares calculado antes.