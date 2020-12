Gigante chino de internet Baidu evalúa fabricar autos eléctricos: fuentes

Foto de archivo. el logo de Baidu en la World Internet Conference (WIC) en Wuzhen, China, Noviembre 23, 2020. REUTERS/Aly Song/File Photo

PEKÍN, 15 dic (Reuters) - El grupo chino Baidu está evaluando fabricar sus propios vehículos eléctricos y ha sostenido negociaciones con automotrices sobre el tema, según revelaron fuentes a Reuters, sumándose a los proyectos de las grandes firmas tecnológicas para participar en el desarrollo de “autos inteligentes”.

El líder de búsquedas en internet, que también desarrolla tecnología de conducción autónoma e infraestructura de conectividad de internet, está evaluando contratos de manufacturas, según una de las fuentes, o la creación de una empresa conjunta con fabricantes de autos en la que tenga participación mayoritaria.

El proyecto podría darle ventaja respecto de sus pares tecnológicos como Tencent Holdings Ltd, Amazon.com Inc y Alphabet Inc, que han desarrollado plataformas relacionadas con la industria de vehículos eléctricos o invertido en fabricantes de autos de conducción autónoma.

Baidu Inc sostuvo negociaciones preliminares -sin alcanzar compromisos aún- con las automotrices Zhejiang Geely Holding Group Co Ltd, Guangzhou Automobile Group Co Ltd (GAC) y Hongqi, de China FAW Group Corp Ltd, indicaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas.

Baidu declinó emitir comentarios. GAC dijo que tiene una alianza estratégica con Baidu y que aún no se había discutido una eventual cooperación. Geely afirmó que no estaba familiarizado con el tema. FAW, en tanto, no respondió a la solicitud de declaraciones.

Baidu estableció la unidad de conducción autónoma Apollo en 2017. La unidad suministra principalmente tecnología impulsada por inteligencia artificial y trabaja con fabricantes de automóviles como Geely, Volkswagen AG, Toyota Motor Corp y Ford Motor Co. Baidu opera el servicio de taxis autónomos Go Robotaxi con conductores de seguridad a bordo en Pekín, Changsha y Cangzhou, y planea expandirse a 30 ciudades en tres años. Obtuvo la autorización la semana pasada para probar cinco autos en Pekín sin conductores de seguridad.