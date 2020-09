Banco do Brasil formaliza parceria em banco de investimento com UBS

O então presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, e a chefe do UBS no país, Sylvia Coutinho. 7/11/2019. REUTERS/Nacho Doce

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco do Brasil anunciou nesta quarta-feira que sua formalizou parceria com o UBS para negócios de banco de investimento e corretora de valores, abrangendo Brasil, Peru, Argentina, Chile, Paraguai, e Uruguai.

“A parceria estratégica consolida-se em uma nova companhia e suas controladas, iniciando suas operações como uma plataforma de banco de investimentos completa, combinando a rede de relacionamentos do BB no Brasil e sua forte capacidade de distribuição para pessoas físicas, com a expertise e capacidade de distribuição global do UBS”, afirmou o BB em fato relevante.

O capital social total da joint venture está dividido na proporção de 50,01% para o UBS e 49,99% para o BB-BI.

Cada acionista indicará três membros para o conselho de administração, sendo o presidente apontado pelo BB e o vice, pelo UBS. A diretoria executiva será formada por profissionais das duas casas, mas o UBS indicará o diretor-presidente.

BB e UBS anunciaram memorando de entendimento há um ano para a parceria, que já foi aprovada pelo Cade e pelo Banco Central.