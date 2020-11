Caixa tem lucro de R$2,6 bi no 3º tri

Pessoas aguardam por pagamento do auxílio emergencial em agência da Caixa no Rio de Janeiro 05/05/2020 REUTERS/Pilar Olivares

SÃO PAULO (Reuters) - A Caixa Econômica Federal teve lucro líquido ajustado de 2,6 bilhões de reais no terceiro trimestre, alta de 1,7% em relação aos três meses imediatamente anteriores, em resultado apoiado por operações de crédito habitacional.

O banco teve receita com financiamento imobiliário de 8,3 bilhões de reais de julho a setembro, alta de cerca de 4% ante o segundo trimestre. Esse montante representou 52,5% do total das receitas de crédito.

A carteira de crédito da instituição estatal fechou setembro em 756,5 bilhões de reais, crescimento de 10,7% na comparação com o terceiro trimestre do ano passado. Somente no terceiro trimestre, a Caixa contratou 122,9 bilhões de reais em crédito, valor 27,5% maior que no segundo trimestre.

A inadimplência acima de 90 dias do período foi de 1,87%, redução de 0,61 ponto percentual ante o segundo trimestre.