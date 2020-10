São Paulo, SP, Brasil. 09/01/2019. REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - O Santander Brasil divulgou nesta terça-feira lucro líquido acima do esperado para o terceiro trimestre, com ganhos em operações no mercado elevando a margem financeira, apesar da crise desencadeada pelo coronavírus.

O lucro líquido alcançou 3,9 bilhões de reais nos três meses encerrados no final de setembro, alta de 5,3% em relação ao mesmo período do ano anterior e 47% superior a estimativas compiladas pela Refinitiv.