Barclays supera las expectativas de beneficio, pero advierte sobre tiempos difíciles

LONDRES, 23 oct (Reuters) - Barclays informó el viernes de unos beneficios más sólidos de lo esperado en el tercer trimestre, ya que sus negocios orientados al consumo volvieron a ser rentables y las provisiones contra préstamos incobrables cayeron, aunque el banco británico también advirtió de un empeoramiento de las perspectivas económicas.

FILE PHOTO: Workers are seen in at Barclays bank offices in the Canary Wharf financial district in London, Britain, November 17, 2017. Picture taken November 17, 2017. REUTERS/Toby Melville