BBVA vende su negocio en EEUU a PNC por 9.700 millones de euros

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de BBVA en la sede del banco español en Madrid, España, el 12 de junio de 2018. REUTERS/Juan Medina

16 nov (Reuters) - BBVA anunció el lunes la venta de su negocio estadounidense al grupo norteamericano PNC Financial Services por un importe de 11.600 millones de dólares de EEUU (9.700 millones de euros), en una operación en efectivo que reforzará el balance del banco español.

BBVA estima que la operación generará un impacto positivo en el ratio “Common Equity Tier 1 fully loaded” —la medida más exigente de solvencia en el sector— del grupo de aproximadamente 300 puntos básicos y un resultado positivo neto de impuestos de aproximadamente 580 millones de euros.

El cierre de la transacción, que está sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias, se estima para mediados del ejercicio 2021.

El acuerdo alcanzado no incluye la venta del negocio institucional del grupo BBVA desarrollado a través de su bróker BBVA Securities Inc ni la participación en Propel Venture Partners US Fund I LP, activos que se transmitirán de BBVA USA Bancshares Inc (filial vendida en la operación) a entidades del grupo BBVA con carácter previo al cierre de la Operación.

BBVA indicó que continuará desarrollando el negocio mayorista que realiza actualmente a través de su sucursal en Nueva York.