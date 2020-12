Belém envia sinal de esperança com celebrações discretas de Natal

BELÉM, Cisjordânia (Reuters) - A cidade palestina de Belém comemora a véspera de Natal nesta quinta-feira com poucos participantes nos eventos tradicionais devido às restrições da Covid-19, mas os líderes da cidade dizem que estão determinados a enviar uma mensagem de esperança.

Há apenas 12 meses, Belém, venerada como o local de nascimento de Jesus, estava celebrando sua época festiva mais movimentada em duas décadas, em meio a uma queda sustentada na violência e um aumento no número de peregrinos e turistas.

Mas agora, os hotéis que estavam adicionando novas alas em 2019 estão fechados e muitas festividades serão acompanhadas principalmente online.

No entanto, cientes de que os olhos do mundo estão em sua cidade nesta época do ano, os líderes de Belém afirmam que desejam ser um sinal de esperança.

“Há restrições ao movimento de pessoas e reuniões sociais, mas é Natal, o Natal dá esperança às pessoas por tempos melhores”, disse o prefeito Anton Salman, ao lado da enorme árvore de Natal na Praça da Manjedoura.

“Portanto, estamos celebrando o feriado de todas as formas, a única coisa que falta nesta fase é a grande multidão, como costumava ser nos anos anteriores, mas as pessoas em Belém estão otimistas de que o futuro será melhor.”

O recém-nomeado patriarca latino de Jerusalém, Pierbattista Pizzaballa, que contraiu o vírus e se recuperou, liderará as celebrações reduzidas deste ano, mas o presidente palestino, Mahmoud Abbas, de 85 anos, não comparecerá à missa anual da meia-noite, segundo uma autoridade palestina.