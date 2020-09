Lukashenko jura un nuevo mandato en Bielorrusia, pero la oposición convoca a más protestas

MINSK, 23 sep (Reuters) - El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, prestó juramento para un nuevo mandato el miércoles en una toma de posesión que ha sido denunciada como ilegítima por la oposición, que sigue pidiendo más protestas contra el régimen del mandatario luego de 26 años en el poder.

Belarusian President Alexander Lukashenko gestures as he delivers a speech during a rally of his supporters near the Government House in Independence Square in Minsk, Belarus August 16, 2020. REUTERS/Stringer