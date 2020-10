Apuração oficial dá vitória a socialista Luis Arce em eleição presidencial na Bolívia

Presidente eleito da Bolívia, Luis Arce, comemora vitória já na segunda-feira ao lado do companheiro de chapa, David Choquehuanca (de máscara) 19/10/2020 REUTERS/Ueslei Marcelino

SANTIAGO (Reuters) - A apuração oficial dos votos da eleição presidencial na Bolívia confirmou a vitória do candidato socialistas Luis Arce, que obteve 55,10% dos votos com a contagem concluída, seguido de Carlos Mesa, com 28,83%.

O resultado confirma que Arce superou os 20 pontos percentuais de vantagem necessários para vencer já no primeiro turno, o que várias apurações extraoficiais já indicavam. Também marca o retorno da esquerda ao poder na Bolívia, após um governo interino conservador assumir o país depois da derrubada no ano passado de Evo Morales.