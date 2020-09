Bolivia lleva disturbios y bloqueos de agosto ante Corte Penal Internacional

Foto de archivo de una manifestación en El Alto, Bolivia, pidiendo la renuncia de la presidenta interina Jeanine Añez. Ago 14, 2020. REUTERS/David Mercado

LA HAYA, 9 sep (Reuters) - El Gobierno interino de Bolivia refirió las protestas y bloqueos llevados a cabo por opositores durante agosto ante la Corte Penal Internacional (CPI), dijo el miércoles el fiscal del tribunal de La Haya, a semanas de que la nación sudamericana vote en elecciones presidenciales.

“El Estado en cuestión pide a la fiscalía que inicie una investigación sobre posibles crímenes contra la humanidad supuestamente cometidos en el territorio de Bolivia”, dijo el fiscal de la corte en un comunicado.

Añadió que el pedido está vinculado a las protestas y bloqueos de agosto organizados por partidos de la oposición.

La fiscalía no entregó plazos para emitir su decisión sobre si abrirá o no una investigación, el primer paso antes de comenzar un proceso formal en la corte. El comunicado enfatizó que la solicitud no conlleva automáticamente una indagación del tribunal.