Las bolsas europeas tocan mínimos de finales de mayo ante el temor a los confinamientos

28 oct (Reuters) - Los descensos se aceleraban en todos los mercados europeos de renta variable el miércoles, con la caída del índice de referencia STOXX 600 a su nivel más bajo desde finales de mayo, debido a los temores de un nuevo confinamiento nacional en Francia y a la imposición de medidas más estrictas en otros lugares para combatir el aumento de los casos de coronavirus.

