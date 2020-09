Ibovespa à vista sobe na abertura com EUA e feriados no radar

25/07/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista mostrava alta discreta nos primeiros negócios desta sexta-feira, com agentes financeiros atentos a Wall Street após o ‘sell-off’ da véspera em Nova York, em sessão marcada por dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos.

Às 10:08, o Ibovespa subia 0,26 %, a 100.983,58 pontos, nesta véspera de fim de semana prolongado, com feriados no Brasil e nos EUA na segunda-feira.

O Departamento do Trabalho norte-americano divulgou a criação de 1,371 milhão de vagas fora do setor agrícola no mês passado, ante expectativa de 1,4 milhão de postos. A taxa de desemprego caiu a 8,4%, ante previsão de 9,8%. [nE6N2FJ012]