Ibovespa à vista mostra fraqueza na abertura com exterior negativo

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista mostrava fraqueza nos primeiros negócios desta terça-feira, seguindo viés negativo nos mercados no exterior, em meio ao aumento da tensão comercial entre China e Estados Unidos, além de forte queda dos preços do petróleo.

Às 10:09, o Ibovespa caía 0,07 por cento, a 101.169,41 pontos.

Na volta de fim de semana prolongado por feriado na véspera no Brasil e Estados Unidos, agentes financeiros monitoram comentários do presidente norte-americano, Donald Trump, de separar as economias dos EUA e da China.

Os futuros acionários norte-americanos também mostravam fortes perdas nesta sessão, com o mini contrato futuro do Nasdaq 100 na frente, perdendo mais de 3%.

Entre as commodities, o petróleo Brent caía 4,45%, pressionado por preocupações de que a recuperação na demanda possa enfraquecer. Na véspera, as cotações já tinham recuado após a Aramco ter cortado os preços.

A terça-feira também é marcada pelo início da nova carteira do Ibovespa, com a entrada de Eztec e PetroRio.