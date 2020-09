Ibovespa mostra hesitação com Wall St em alta, mas Petrobras em queda; GPA dispara

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa mostrava certa hesitação nesta quinta-feira, contrabalançando a trajetória positiva em Wall Street com a queda dos papéis da Vale e da Petrobras, enquanto as ações do GPA disparavam quase 13% após o grupo varejista anunciar planos de cindir a unidade Assaí.

Supermercado Pão de Açúcar em São Paulo 28/06/2011 REUTERS/Nacho Doce

Às 11:41, o Ibovespa tinha variação positiva de 0,08%, a 101.374,11 pontos. Na mínima, mais cedo, chegou a 100.883,45 pontos.

O volume financeiro era de 6,8 bilhões de reais.

No exterior, Wall St abriu em alta, encontrando apoio na recuperação de ações de tecnologia, enquanto a pauta macroeconômica nos EUA mostrou que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego somaram 884 mil na última semana.

Também sob os holofotes no cenário externo está a decisão do Banco Central Europeu (BCE) de manutenção de sua política monetária e declarações de sua presidente, Christine Lagarde.

No Brasil, o setor varejista permaneceu em expansão em julho, com o terceiro aumento seguido das vendas e no ritmo mais forte para o mês na série histórica, com os números também superando as projeções de mercado.

Para analistas da Mirae Asset, o Ibovespa deve seguir mostrando alta volatilidade, como observado nos últimos pregões, devendo acompanhar o rumo das bolsas de valores no exterior, conforme nota a clientes mais cedo.

DESTAQUES

- GPA ON disparava 12,87%, após o grupo varejista anunciar na véspera estudos para a cisão de seu braço de atacarejo Assaí e posterior listagem na B3 e na Bolsa de Nova York. “A cisão das operações do GPA e Assaí possibilitará as companhias de seguirem uma estratégia independente de crescimento, com bancos conseguindo analisar o risco de crédito de cada negócio de forma separada”, avaliou o analista Luis Sales, da Guide Investimentos.

- GOL PN avançava 3,98%, tendo de pano de fundo dados sobre liquidez e perspectivas sobre capacidade, entre outros dados, como o de consumo líquido de caixa diário em agosto, que recuou 91% ante julho, a 6 milhões de reais. No setor, AZUL PN subia 1,95%. Na véspera, a Reuters publicou que os EUA planejam encerrar a triagem ampliada da Covid-19 a passageiros do Brasil e outros países e abandonar as exigências de que voos desses locais cheguem a 15 aeroportos norte-americanos específicos.

- PETROBRAS PN e PETROBRAS ON recuavam 1,28% e 1,56%, respectivamente, na esteira da queda dos preços do petróleo no mercado externo. No radar, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal no Paraná deflagraram nesta quinta-feira a 74ª fase da operação Lava Jato que inclui entre os alvos principais pessoas ligadas à companhia.

- VALE ON perdia 0,82%, em sessão mista para o setor de mineração e siderurgia na bolsa, com USIMINAS PNA em queda de 0,36%, mas GERDAU PN e CSN ON em alta de 0,49% e 1,45%, respectivamente.

- MAGAZINE LUIZA ON valorizava-se 2,52%, mais uma vez apresentando melhor desempenho entre as empresas com forte participação no comércio eletrônico. VIA VAREJO ON subia 1,84%, mas B2W ON rondava estabilidade.

- ITAÚ UNIBANCO PN subia 0,53%, ajudando o Ibovespa a segurar o sinal positivo. BRADESCO PN BBDC4.SA tinha variação positiva de 0,05%. BTG PACTUAL UNIT, que teve desempenho mais forte na véspera, caía 1,39%.