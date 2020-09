25/07/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista ensaiava melhora nos primeiros negócios desta segunda-feira, após acumular duas semanas seguidas de baixa, buscando apoio no viés externo positivo, com Azul entre as maiores altas do Ibovespa, após receber proposta de financiamento da BNDESPar.

Às 10:12, o Ibovespa subia 0,89 %, a 99.237,88 pontos.