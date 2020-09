03/04/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista buscava manter o viés positivo nos primeiros negócios nesta terça-feira, apoiada no clima favorável a ativos de risco no exterior, com Minerva liderando os ganhos do Ibovespa após anunciar plano de vender fatia da subsidiária Athenas Foods.

Às 10:18, o Ibovespa subia 0,32 %, a 100.590,83 pontos.