Ibovespa à vista sobe nos primeiros negócios antes de Fed

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista mostrava viés positivo nos primeiros negócios desta quarta-feira, alinhada a praças acionárias no exterior, com as atenções voltadas nesta sessão para o desfecho da reunião de política monetária do banco central norte-americano.

Às 10:22, o Ibovespa subia 0,28 %, a 100.574,17 pontos.

“O movimento positivo segue dominando a dinâmica dos mercados na semana”, afirmou a equipe da Guide Investimentos, destacando que o fim da reunião do Federal Reserve poderá render sinalizações importantes para a política monetária.

O encontro de dois dias é o primeiro do Fed sob uma estrutura recém-adotada que promete lançar a inflação para o patamar acima de 2% para compensar períodos, como o atual, em que está abaixo da meta.

O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) vai divulgar seu comunicado e um resumo das novas projeções econômicas às 15h (horário de Brasília). O chair do Fed, Jerome Powell, dará entrevista à imprensa meia hora depois.

Investidores do mercado brasileiro também estão na expectativa de decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que sairá após o fechamento da bolsa.

Após cortar a taxa Selic nove vezes desde agosto do ano passado, em 450 pontos-base, o Copom deve mantê-la em 2,0% na reunião de política monetária de 15 e 16 setembro, segundo 37 dos 38 economistas consultados pela Reuters.

A sessão ainda tinha pano de fundo melhora da previsão econômica para o Brasil em 2020 pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), embora a estimativa para 2021 tenha piorado.