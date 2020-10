REUTERS/Paulo Whitaker

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista começava a sessão com viés negativo, contaminada pelo cenário externo desfavorável em meio a temores com o aumento de caso de Covid-19 no mundo e tendo de pano de fundo uma bateria de resultados corporativos locais.

Às 10:09, o Ibovespa caía 1,26%, a 98.353,15 pontos.