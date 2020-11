Ibovespa à vista abre em alta com foco voltado para eleição nos EUA e balanços

25/07/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃOP PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abriu em alta nesta quarta-feira, com agentes monitorando os mercados no exterior, sem uma definição clara ainda sobre quem será o novo presidente dos Estados Unidos, diante da disputa acirrada entre Donald Trump e Joe Biden.

A temporada de balanços no Brasil também ocupa as atenções dos investidores, com resultados de nomes como Itaú Unibanco, TIM e IRB Brasil RE, entre outros; bem como a pauta macroeconômica, com a produção industrial no país crescendo acima do previsto em setembro.

Às 10:09, o Ibovespa subia 0,64 %, a 96.597,29 pontos.

Em Nova York, os futuros acionários tinham forte volatilidade, com os investidores enfrentando a perspectiva de um resultado potencialmente contestado da eleição presidencial do país depois que Trump assumiu a liderança em alguns Estados decisivos.

Os pregões europeus também adotavam um viés de alta, com a disputa eleitoral norte-americana sob os holofotes.