Vacina contra Covid-19 30/10/2020 REUTERS/Dado Ruvic

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abria com viés positivo nesta quinta-feira, com noticiário sobre vacinas contra o coronavírus ainda alimentando compras, enquanto a economia brasileira teve crescimento recorde no terceiro trimestre, embora abaixo do esperado.

Às 10:09, o Ibovespa subia 0,11 %, a 111.996,43 pontos.