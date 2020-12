Ibovespa opera sem direção definida à espera do Copom

02/09/2020 REUTERS/Adriano Machado

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa operava sem tendência clara nos primeiros negócios desta quarta-feira, enquanto investidores aguardam o final da reunião de política monetária do Banco Central.

Às 10:10, o Ibovespa subia 0,03 %, a 113.821,94 pontos.

É esperado que o Comitê de Política Monetária (Copom) mantenha a Selic na mínima recorde de 2% nesta quarta-feira, com as atenções voltadas para o comunicado da decisão, que deve indicar a postura da autoridade monetária quanto ao ‘forward guidance’.

No exterior, os mercados acionários se mostravam mais otimistas diante do avanço das negociações de parlamentares dos EUA por estímulo adicional para combater o impacto da pandemia, além do fluxo de notícias positivas sobre a vacinação contra o coronavírus.

Na véspera, o Ibovespa subiu 0,18%, a 113.793,06 pontos, chegando a superar o patamar de 114 mil pontos em seu melhor momento.