Com exterior negativo, Ibovespa à vista recua em dia de vencimento de opções

16/03/2020 REUTERS/Rahel Patrasso

SÃO PAULO (Reuters) - O tom negativo prevalecia na manhã desta segunda-feira na bolsa paulista, contaminado pela aversão a risco nos mercados globais, em meio a preocupações com a possibilidade de novos lockdowns por causa do aumento de casos de Covid-19, entre outros fatores.

Às 10:12, o Ibovespa caía 0,73 %, a 97.569,68 pontos.

Notícias de que alguns bancos no exterior movimentaram grandes somas de fundos supostamente ilícitos nas últimas duas décadas também adicionavam pressão às bolsas na Europa e futuros norte-americanos.

Nos Estados Unidos, o mini futuro do S&P 500 perdia 1,8%, enquanto índice acionário londrino FTSE 100 caía mais de 3%. Os preços do petróleo também recuavam, assim como o futuro do minério de ferro caiu na China.

A semana no mercado acionário brasileiro também começa com vencimento de opções sobre ações, enquanto a cena corporativa inclui anúncio da CSN de que aprovou realização de IPO da sua unidade de mineração.